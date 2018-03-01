 نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقا يواجه عقوبة سجنية لمدة 8 سنوات ونصف ﻿
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نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقا يواجه عقوبة سجنية لمدة 8 سنوات ونصف

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 20:29 نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقا يواجه عقوبة سجنية لمدة 8 سنوات ونصف | سبور
نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقا يواجه عقوبة سجنية لمدة 8 سنوات ونصف
طلبت مصلحة الضرائب التي تتهم لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني سابقا تشابي ألونسو بالتهرب بين 2010 و2012، عقوبة السجن ثماني سنوات ونصف يومه الخميس.

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طلبت مصلحة الضرائب التي تتهم لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني سابقا تشابي ألونسو بالتهرب بين 2010 و2012، عقوبة السجن ثماني سنوات ونصف يومه الخميس.

وحسب وكالة فرانس بريس، فإن محامي الدولة الذي يمثل مصلحة الضرائب في هذه القضية، وجه إلى لاعب الوسط الدولي السابق ثلاثة تهم تتعلق بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، في حين لم تكشف النيابة العامة بعد مطالبها.

وبحسب الشكوى المقدمة ضد ألونسو، تهرب اللاعب من دفع ضرائب في إسبانيا عن حقوق الصورة قبل انتقاله إلى ريال مدريد، وأرسلها إلى شركة تتخذ مقرا لها من جزيرة مديرا البرتغالية التي تعتبر إحدى الملاذات الضريبية.

وكلفت محكمة مدريد بداية النظر بهذه القضية، لكنها أقفلت الملف معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، لكن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الإستئناف أن التهم الموجهة إلى ألونسو ''تستند إلى أسس كافية'' لإعادة فتح الملف.

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شوف تيفي ريال مدريد بايرن ميونخ عقوبة سجنية تشابي ألونسو

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