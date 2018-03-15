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مثير وبالصورة..رامز جلال يصور حلقات برنامجه لرمضان المقبل بهذه الدولة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 20:12 مثير وبالصورة..رامز جلال يصور حلقات برنامجه لرمضان المقبل بهذه الدولة | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة..رامز جلال يصور حلقات برنامجه لرمضان المقبل بهذه الدولة
يستعد الممثل المصري رامز جلال إلى تصوير برنامح مقالب لرمضان 2018، في روسيا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''النهار'' اللبنانية، خلال الأسبوع الجاري .

''شوف تيفي''

يستعد الممثل المصري رامز جلال إلى تصوير برنامح مقالب لرمضان 2018، في روسيا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''النهار'' اللبنانية، خلال الأسبوع الجاري .

وأوضحت الصحيفة أن رامز جلال، استعان بالمذيعة اللبنانية رزان مغربي للإيقاع بضيوفه، مشيرة إلى أن رزان، نشرت عبر حسابها في ''إنستغرام''، صورة لها وهي ترتدي الزِي الشعبي الروسي، وكتبت إلى جانبها: ''من روسيا مع حبي ابقوا مستعدين مفاجأة كبيرة قريبا''.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الذي قد يحمل اسم ''رامز تحت الثلج''، ونظرا للميزاينة الضعيفة هذا الموسم ستعرف مشاركة نجوم من الصنف الثاني والثالث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي روسيا رامز جلال رزان مغربي

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