انفـــراد.. تطورات جديدة في قضية الزوجة اللي صورها راجلها عريانة و نشرها فالواتساب بعدما حصلها كتخونو ﻿

في جديد الفيديو التي تداوله رواد تطبيق المحادثات ''واتساب''،و التي تظهر من خلاله زوجة مجردة من ملابسها و تعترف بالخيانة الزوجية، أكدت مصادرنا، أن الفيديو يعود للسنة الماضية.

شـــوف تيفي:

في جديد الفيديو التي تداوله رواد تطبيق المحادثات "واتساب"،و التي تظهر من خلاله زوجة مجردة من ملابسها و تعترف بالخيانة الزوجية، أكدت مصادرنا، أن الفيديو يعود للسنة الماضية.

و أكدت مصادرنا، أن الزوج و بعدما صور الفيديو سافر إلى الديار الإيطالية حيث يقيم بعدما تأكد خيانة زوجته له

وظهرت الزوجة تنحدر من منطقة عين أسردون في الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، وهي تتوسل لزوجها الذي كان يُجبرها على الاعتراف بخيانته له.

واعترفت الزوجة بخيانة زوجها رغم أنها أنجبت منه طفلا في اعتراف تم التقاطه بكاميرا هاتفه النقال