متولي في ورطة ومجبر على تقديم أدلة على اتهاماته لرونار ﻿

بعد بيان هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي أكد من خلاله على إمكانية رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير والقذف للاعب فريق الريان القطري محسن متولي سيكون الأخير مجبرا على تقديم أدلة على

'' شوف سبور''

بعد بيان هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي أكد من خلاله على إمكانية رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير والقذف للاعب فريق الريان القطري محسن متولي سيكون الأخير مجبرا على تقديم أدلة على الاتهامات التي وجهها للاعبين والطاقم التقني للفريق.

ووجه متولي في حوار له مع صحيفة ''الوطن'' القطرية، جملة من الاتهامات للناخب الوطني موضحا أن ''اللعب للمنتخب المغربي يتطلب شروطا أبرزها أن يكون وكيل أعمال اللاعب صديقا لرونار، وأن يقدم إليه مكافآت مالية، وهدايا''.

وقال متولي إن عودته إلى المنتخب ممكنة، لكن ''بشروط أولها يجب أن يكون لديّ وكيل أعمال صديق للمدرب كي يتحدث إليه أو يعطيه مكافآت كي انضم لصفوف أسود الأطلس''.