رئـيس الحكومة : للمغرب خارطة طريق للتعامل مع أشقائه حيثما كانوا ﻿

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن عقد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية بمثابة حدث مهم، لأنه يعكس انتظام هذه اللجنة في الآونة الأخيرة، ويؤشر على عمق العلاقات بين البلدين،

"شـوف تيفي"

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن عقد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية بمثابة حدث مهم، لأنه يعكس انتظام هذه اللجنة في الآونة الأخيرة، ويؤشر على عمق العلاقات بين البلدين، فللمغرب، يقول رئيس الحكومة "خارطة الطريق للتعامل بكل وفاء مع أصدقائه وأشقائه حيثما كانوا".

وأشار رئيس الحكومة، يوم الخميس 15 مارس 2018 في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إلى التوقيع على 11 اتفاقية، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية القطرية، "اتفاقيات تشمل عددا من المجالات المختلفة والمتنوعة وأهم شيء أنها تؤشر على إعطاء ديناميكية أكبر للاستثمار وللعلاقات بين رجال الأعمال المغاربة والقطريين، وديناميكية للمبادلات التجارية بين البلدين" يضيف رئيس الحكومة.

وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس الحكومة بـ "اتفاق الطرفين على فتح خط بحري لنقل البضائع الذي من شأنه أن يسهل المبادلات التجارية، ليس فقط مع الشقيقة قطر، وإنما أيضا مع دول المنطقة".

كما أوضح رئيس الحكومة أن عقد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تمخضت عنها نتائج مهمة، وعد بالإعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بكافة القطاعات والخبراء الذين كان لهم دور كبير في إنجاح أشغال هذه اللجنة.