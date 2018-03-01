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ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة بضواحي بني ملال مشاو فيها | حوادث و حقوق

ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة بضواحي بني ملال مشاو فيها

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ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة بضواحي بني ملال مشاو فيها

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 19:49 ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة بضواحي بني ملال مشاو فيها | حوادث و حقوق
ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة بضواحي بني ملال مشاو فيها
قضت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق شابين تورطا في اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة بمنطقة أولاد زيدوح.

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق شابين تورطا في اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة بمنطقة أولاد زيدوح.

وحسب مصدر مطلع فإن الشريك الثالث، والذي تكفل بمهمة حراسة الشخصين الآخرين خلال اغتصابهما للطفلة، قضت المحكمة سجنه لسنة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي الخاص بهذا الملف، قضى بسجن الشبان الثلاثة لمدة سنتين، وهو ما أثار غضب أسرة الطفلة الضحية والتي نظمت أمس وقفة احتجاجية، طالبت من خلالها بفرض عقوبات قاسية على المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

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المغرب شوف تيفي بني ملال أولاد زيدوح طفلة محكمة الاستئناف

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