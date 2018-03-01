حكم إيطالي لقيادة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الصربي ﻿

عينت اللجنة المنظمة لمباراة المنتخب المغربي و المنتخب الصربي ، الحكم الدولي الإيطالي ''ماركو دي بيلو'' لقيادة المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخبين ، التي ستجرى بمدينة تورينو الايطالية يوم 23

''شوف سبور''

عينت اللجنة المنظمة لمباراة المنتخب المغربي و المنتخب الصربي ، الحكم الدولي الإيطالي ''ماركو دي بيلو'' لقيادة المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخبين ، التي ستجرى بمدينة تورينو الايطالية يوم 23 مارس الحالي .

وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث وقع المنتخب المغربي في مجموعة صعبة تضم كلا من المنتخب الإسباني و البرتغالي و الإيراني.

ويذكر أن الناخب الوطني هيرفي رونار كان وجه بداية هذا الأسبوع الدعوة إلى 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي لوديتي صربيا و أوزبكستان عرفت تواجد 3 أسماء من البطولة الاحترافية، ( بدر بانون من الرجاء و رضى التكناوتي من اتحاد طنجة، وأيوب الكعبي من نهضة بركان).