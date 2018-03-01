بعيدا عن الإنسانية ..فيديو مزلزل يهز مستخدمي الواتساب عبر العالم .. راجل بعقلو كيمارس الجنس على رضيع ﻿

تفاجأ مستخدمو تطبيق ''الواتساب''، عبر العالم يومه الخميس، بانتشار مقطع فيديو جد صادم، يهز النفوس ويدمي القلوب، بطله شخص يمارس الجنس على رضيع في أشهره الأولى من الدبر بينما، تكلفت سيدة بالإمساك

"شوف تيفي"

تفاجأ مستخدمو تطبيق "الواتساب"، عبر العالم يومه الخميس، بانتشار مقطع فيديو جد صادم، يهز النفوس ويدمي القلوب، بطله شخص يمارس الجنس على رضيع في أشهره الأولى من الدبر بينما، تكلفت سيدة بالإمساك بالرضيع.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 31 ثانية، هذا الذئب البشري وهو يولج عضوه الذكري بالقوة في دبر الرضيع الذي كان يصرخ بسبب الألم، بينما تكفلت سيدة بإحكام قبضتها على الرضيع.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الذي جرت فصوله في إحدى الدول، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الكبيرة من هذا المشهد، واصفين هذا الشخص بالوحش والمختل والمريض العقلي.