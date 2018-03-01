 رونار : متولي اتهم لاعبي المنتخب المغربي بالإرتشاء ﻿
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رونار : متولي اتهم لاعبي المنتخب المغربي بالإرتشاء

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 18:46 رونار : متولي اتهم لاعبي المنتخب المغربي بالإرتشاء | سبور
رونار : متولي اتهم لاعبي المنتخب المغربي بالإرتشاء
يرى هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن التصريحات الأخيرة لمحسن متولي لاعب فريق ريان القطري لم تهاجم فقط نزاهته في اختيار المجموعة التي ستشارك في المباراتين الوديتين أمام صربيا
" شوف سبور"
 
يرى هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن التصريحات الأخيرة لمحسن متولي لاعب فريق ريان القطري لم تهاجم فقط نزاهته في اختيار المجموعة التي ستشارك في المباراتين الوديتين أمام صربيا وأوزبكستان بل اتهم أيضا اللاعبين المذكورة أسماؤهم بالإرتشاء.
 
وقال رونار في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بالـ"تويتر"، أنه يحتفظ بحقه في متابعة محسن متولي قضائيا بعد التشهير به واتهامه بالفساد في اختيار اللاعبين المشاركين في المعسكرات التدريبية للمنتخب المغربي.
 
وقد خرج متولي بتصريح أكد من خلاله "أن اللعب للأسود يتطلب شروطا أهمها أن يكون لدى أي لاعب وكيل أعمال صديق لمدرب الأسود، وأن يقدم له مكافآت، ليتلقى اللاعب دعوة من مدرب الأسود ".
 
وأضاف محسن متولي: "أنه من العيب ألا ينادي رونار، على الثنائي حمد الله والعربي، بعد تألقهما الكبير هذا الموسم"، مضيفا أن "اللعب في المنتخب يكون بالوساطة منذ زمن طويل".
 
 
 

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي محسن متولي هيرفي رونار

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