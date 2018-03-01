رونار : متولي اتهم لاعبي المنتخب المغربي بالإرتشاء ﻿

يرى هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن التصريحات الأخيرة لمحسن متولي لاعب فريق ريان القطري لم تهاجم فقط نزاهته في اختيار المجموعة التي ستشارك في المباراتين الوديتين أمام صربيا

" شوف سبور"

يرى هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن التصريحات الأخيرة لمحسن متولي لاعب فريق ريان القطري لم تهاجم فقط نزاهته في اختيار المجموعة التي ستشارك في المباراتين الوديتين أمام صربيا وأوزبكستان بل اتهم أيضا اللاعبين المذكورة أسماؤهم بالإرتشاء.

وقال رونار في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بالـ"تويتر"، أنه يحتفظ بحقه في متابعة محسن متولي قضائيا بعد التشهير به واتهامه بالفساد في اختيار اللاعبين المشاركين في المعسكرات التدريبية للمنتخب المغربي.

وقد خرج متولي بتصريح أكد من خلاله "أن اللعب للأسود يتطلب شروطا أهمها أن يكون لدى أي لاعب وكيل أعمال صديق لمدرب الأسود، وأن يقدم له مكافآت، ليتلقى اللاعب دعوة من مدرب الأسود ".