بتوجيهات من الملك: حكومة العثماني تشتغل على موضوع المباني الآيلة للسقوط بشكل استباقي ﻿

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يومه الخميس بالرباط، أن الحكومة تعمل على معالجة قضية المباني الآيلة

"شوف تيفي"

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يومه الخميس بالرباط، أن الحكومة تعمل على معالجة قضية المباني الآيلة للسقوط بشكل استباقي بهدف تجنب تعرض المواطنين القاطنين بتلك المساكن للضرر.

وذكر الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن الملك محمد السادس كان قد أعطى توجيهات صارمة لمعالجة هذه القضية لتجنب وقوع ضحايا بفعل التقصير أو عدم التدخل بشكل استباقي.



وأوضح أن هذا الملف يمثل إحدى أولويات الحكومة في برنامجها باعتبار أنه قضية مستعجلة، مشيرا إلى إعداد خريطة على المستوى الوطني بناء على العمل الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني من أجل التدخل لإجراء عملية الترحيل والعمل بشكل استباقي تفاديا لأية أضرار.

وأضاف الوزير أن هذا العمل يمثل أحد مجالات التعاون بين الجماعات الترابية المعنية والقطاع الحكومي المعني، موضحا أن الأمر لا يتعلق بجرد وإنما ببرنامج للترحيل أو التمكين من الاستفادة من مساكن أخرى أو لتقديم الدعم اللازم للحفاظ على الأرواح البشرية.



