حملة واسعة ضد نيمار عقب سخريته من ستيفن هوكينج ﻿

تعرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان ، لحملة شرسة من الانتقادات بسبب نشره صورة لهوكينغ، على تويتر وهو جالس على كرسي متحرك في إشارة إلى العالم ستيفن هوكينغ الذي توفي يوم أمس الأربعاء.

"شوف سبور"

تعرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان ، لحملة شرسة من الانتقادات بسبب نشره صورة لهوكينغ، على تويتر وهو جالس على كرسي متحرك في إشارة إلى العالم ستيفن هوكينغ الذي توفي يوم أمس الأربعاء.

وأرفق نيمار الصورة بمقولة لستيفن هوكينغ " يجب أن يكون لديك موقف إيجابي لتحصل على أفضل نتائج من الوضع الذي أنت فيه"، وهو ما جعل البعض يصف الواقعة بالتهكم على مرض العالم الراحل.

واعتبر البعض حسن النية في الأمر، إلا أنه كان من الأفضل عدم نشر صورته في نفس وضع هوكينج، حيث فسر البعض أنه يسخر من إعاقته.

ويوجد نيمار في بلده حيث خضع لعملية جراحية في مشط القدم. وغاب نيمار عن مباراة إياب دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الميرينغي بهدفين لهدف .