إطلاق سراح العدلاوي البشير عابد بعد استنطاقه من قبل الشرطة القضائية في أحداث جرادة ﻿

بعد اعتقاله صبيحة اليوم الخميس من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه في قضية تأجيج الأوضاع في مدينة جرادة،

شوف تيفي

بعد اعتقاله صبيحة اليوم الخميس من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه في قضية تأجيج الأوضاع في مدينة جرادة، علمت "شوف تيفي" نسبة إلى مصادر مطلعة أن الناشط في حراك جرادة والقيادي في جماعة العدل والإحسان البشير عابد، تم إطلاق سراحه بعد الاستماع إليه، خلافا لما روجت له جماعة العدل والإحسان في بلاغ لها، حيث نعتت الاعتقال بالاختطاف، في محاولة تصعيدية لا تعرف مراميها تحديدا.

و تم في الساعات القانونية من صباح يومه الخميس، اعتقال البشير عابد من طرف الشرطة القضائية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، على اعتبار دوره فيما جرى من أحداث في مدينة جرادة.