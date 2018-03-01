أمن المحمدية يوقف أربعة أشخاص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون والاختطاف المقرون بالسرقة والاختطاف ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، يوم أمس الأربعاء من توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق العدلية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والاختطاف

شوف تيفي : و.م .ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، يوم أمس الأربعاء من توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق العدلية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والاختطاف المقرون بالسرقة والاختطاف.

وجاء توقيف المشتبه بهم في إطار البحث القضائي المنجز في شكاية بالاختطاف المقرون بهتك العرض والسرقة، والتي تقدمت بها سيدة تعمل نادلة في مقهى، أكدت فيها أن المشتكى بهم قدموا أنفسهم على أنهم موظفو شرطة قبل أن يستحوذوا على مبلغ مالي من مرافقها ويعرضوها لاعتداء جنسي.

التحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه بهم ارتكبوا ثلاث عمليات مماثلة، حيث كانوا يستخدمون سيارة مأجورة وينتحلون صفة أمنيين لتضليل الضحايا، والذين يتم استهدافهم في أماكن منعزلة، قبل أن يسلبوهم بعض المنقولات الشخصية ومبالغ مالية مع تعريض الفتيات لاعتداء جنسي أو لمحاولته.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه بهم على أربعة هواتف محمولة، ثلاثة منها في ملكية الضحايا، فضلا عن لعبة أطفال في شكل مسدس بلاستيكي، وسكين ومصباحين ومبلغ مالي. كما تم أيضا توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في اقتناء وإخفاء بعض العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات السرقة.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم فتح بحث قضائي في مواجهة الشخصين المتورطين في إخفاء المسروقات، وذلك في انتظار عرضهما على العدالة بعد انتهاء إجراءات البحث.