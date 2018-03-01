العثور على جثة هامدة لشخص بمدينة العيون ﻿

عثرت المصالح الأمنية لمدينة العيون يوم أمس الأربعاء على جثة رجل مسن بأحد المنازل بالمدينة وتحديدا بزنقة الراشدية.

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عثرت المصالح الأمنية لمدينة العيون يوم أمس الأربعاء على جثة رجل مسن بأحد المنازل بالمدينة وتحديدا بزنقة الراشدية.

وحسب ما كشفه موقع أخبار مدينة العيون فإن جيران الهالك أشعروا رجال الأمن بالواقعة عقب انبعاث رائحة كريهة من منزل المعني بالأمر، خاصة وأنه غائب عن الأنظار منذ مدة، الشيء الذي جعل السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني تحل بعين المكان لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.

هذا وبعد معاينة جثة الهالك من طرف المصالح المختصة ،تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي في انتظار إجراء تشريح طبي الذي سيكشف سبب وفاته .