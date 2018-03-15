بعد أزارو .. فوزير يعود للفتح الرباطي ﻿

قام محمد فوزير لاعب النصر السعودي يومه الخميس بزيارة مفاجئة لفريقه السابق الفتح الرباطي لدعم اللاعبين معنويا في ظل النتائج المتذبذبة للفريق.

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قام محمد فوزير لاعب النصر السعودي يومه الخميس بزيارة مفاجئة لفريقه السابق الفتح الرباطي لدعم اللاعبين معنويا في ظل النتائج المتذبذبة للفريق.

وانتقل فوزير لاعب وسط ميدان إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما أنهت إدارة النادي السعودي إجراءات شراء عقد اللاعب حيث تم توقيع عقد معه لمدة ثلاث سنوات.

وفي نفس السياق، حضر اللاعب وليد أزارو، نجم الأهلي المصري وهدافه، مساء الثلاثاء، تداريب فريق الدفاع الحسني الجديدي لدعم اللاعبين معنويا قبل التوجه للكونغوالديموقراطية لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي برسم إياب سدس عشر عصبة الأبطال الإفريقية .