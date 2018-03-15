 بعد أزارو .. فوزير يعود للفتح الرباطي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. كارثة في مريكان: إنهيار جسر في فلوريدا وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى+فيديو | دولي

عاجل.. كارثة في مريكان: إنهيار جسر في فلوريدا وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى+فيديو

بعيدا عن الإنسانية ..فيديو مزلزل يهز مستخدمي الواتساب عبر العالم .. راجل بعقلو كيمارس الجنس على رضيع | حوادث و حقوق

بعيدا عن الإنسانية ..فيديو مزلزل يهز مستخدمي الواتساب عبر العالم .. راجل بعقلو كيمارس الجنس على

بالفيديو..يا لطيف..ريدبول لقاو فيها طوبة‎ | دولي

بالفيديو..يا لطيف..ريدبول لقاو فيها طوبة‎

ابن كيران: لست نادما على شيء وكنت غادي نموت.. | بوليتيك

ابن كيران: ''لست نادما على شيء وكنت غادي نموت..''

بتوجيهات من الملك: حكومة العثماني تشتغل على موضوع المباني الآيلة للسقوط بشكل استباقي | بوليتيك

بتوجيهات من الملك: حكومة العثماني تشتغل على موضوع المباني الآيلة للسقوط بشكل استباقي

الوزير الخلفي: قوات الأمن تتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات بجرادة في إطار احترام أحكام القانون | بوليتيك

الوزير الخلفي: '' قوات الأمن تتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات بجرادة في إطار احترام أحكام القانون''

رئيس الحكومة : المغرب بصدد وضع مخطط وطني للماء يمتد لـ30 سنة | بوليتيك

رئيس الحكومة : المغرب بصدد وضع مخطط وطني للماء يمتد لـ30 سنة

إطلاق سراح العدلاوي البشير عابد بعد استنطاقه من قبل الشرطة القضائية في أحداث جرادة | مجتمع

إطلاق سراح العدلاوي البشير عابد بعد استنطاقه من قبل الشرطة القضائية في أحداث جرادة

أمن المحمدية يوقف أربعة أشخاص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون والاختطاف المقرون بالسرقة والاختطاف | حوادث و حقوق

أمن المحمدية يوقف أربعة أشخاص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون والاختطاف المقرون بالسرقة

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بعد أزارو .. فوزير يعود للفتح الرباطي

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 17:22 بعد أزارو .. فوزير يعود للفتح الرباطي | سبور
بعد أزارو .. فوزير يعود للفتح الرباطي
قام محمد فوزير لاعب النصر السعودي يومه الخميس بزيارة مفاجئة لفريقه السابق الفتح الرباطي لدعم اللاعبين معنويا في ظل النتائج المتذبذبة للفريق.

شوف سبور

قام محمد فوزير لاعب النصر السعودي يومه الخميس بزيارة مفاجئة لفريقه السابق الفتح الرباطي لدعم اللاعبين معنويا في ظل النتائج المتذبذبة للفريق.

وانتقل فوزير لاعب وسط ميدان إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما أنهت إدارة النادي السعودي إجراءات شراء عقد اللاعب حيث تم توقيع عقد معه لمدة ثلاث سنوات.

وفي نفس السياق، حضر اللاعب وليد أزارو، نجم الأهلي المصري وهدافه، مساء الثلاثاء، تداريب فريق الدفاع الحسني الجديدي لدعم اللاعبين معنويا قبل التوجه للكونغوالديموقراطية لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي برسم إياب سدس عشر عصبة الأبطال الإفريقية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فوزير الفتح الرباطي النصر السعودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رونار : متولي اتهم لاعبي المنتخب المغربي بالإرتشاء | سبور

رونار : متولي اتهم لاعبي المنتخب المغربي بالإرتشاء

حملة واسعة ضد نيمار عقب سخريته من ستيفن هوكينج | سبور

حملة واسعة ضد نيمار عقب سخريته من ستيفن هوكينج

ســابقة..رونار يُــقاضي اللاعب محسن متولي بعد تصريحاته المثيرة | سبور

ســابقة..رونار يُــقاضي اللاعب محسن متولي بعد تصريحاته المثيرة

اجتماع بين أوزال ومنخرطي الرجاء بخصوص اللجنة المؤقتة | سبور

اجتماع بين أوزال ومنخرطي الرجاء بخصوص اللجنة المؤقتة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معاناة حقيقية..أم طفل مريض بالتوحد طلقها الراجل حيث ولدهم مريض و معندهاش باش تعالجو فكازا..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 47 دقيقة

معاناة حقيقية..أم طفل مريض بالتوحد طلقها الراجل حيث ولدهم مريض و معندهاش باش تعالجو فكازا..للمساعدة

لحظة خروج توفيق بوعشرين من محكمة الاستئناف إلى سجن عين برجة بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة خروج توفيق بوعشرين من محكمة الاستئناف إلى سجن عين برجة بالبيضاء

حكومة العثماني تتدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بهذه الطريقة | خارج البلاطو

حكومة العثماني تتدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بهذه الطريقة

مسطرة استعجالية لحماية الأشخاص من التشهير | خارج البلاطو

مسطرة استعجالية لحماية الأشخاص من التشهير

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. كارثة في مريكان: إنهيار جسر في فلوريدا وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى+فيديو | دولي
منذ 2 دقائق

عاجل.. كارثة في مريكان: إنهيار جسر في فلوريدا وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى+فيديو

بعيدا عن الإنسانية ..فيديو مزلزل يهز مستخدمي الواتساب عبر العالم .. راجل بعقلو كيمارس الجنس على رضيع | حوادث و حقوق

بعيدا عن الإنسانية ..فيديو مزلزل يهز مستخدمي الواتساب عبر العالم .. راجل بعقلو كيمارس الجنس على

بالفيديو..يا لطيف..ريدبول لقاو فيها طوبة‎ | دولي

بالفيديو..يا لطيف..ريدبول لقاو فيها طوبة‎

ابن كيران: لست نادما على شيء وكنت غادي نموت.. | بوليتيك

ابن كيران: ''لست نادما على شيء وكنت غادي نموت..''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.