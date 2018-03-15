حصري ..مدير وحارسين عامين في ثانوية بسيدي سليمان سلخو تلميذ وهرسو ليه سنانو..وها شنو تقرر بخصوصهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، قضت خلال الأسبوع الجاري، بالسجن لثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق مدير ثانوية علال الفاسي وحارسين عامين، وغرامة 9 آلاف درهم،

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، قضت خلال الأسبوع الجاري، بالسجن لثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق مدير ثانوية علال الفاسي وحارسين عامين، وغرامة 9 آلاف درهم، عقب متابعتهم بتهمة الاعتداء على تلميذ.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن التلميذ "محمد.ز" البالغ من العمر 16 سنة، تعرض للضرب على يد المدير والحارسين العامين، ما تسبب في سقوط أسنانه وإصابته بجروح.

وأكد ذات المصدر أن الاعتداء، أثر على التلميذ الذي يمارس كرة القدم ضمن صفوف فريق حسنية سيدي سليمان.