صادم: فتيات مغربيات عياو من العنوسة وبغاو يتزوجو..وها شنو وقع ليهم في الواتساب ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، مؤخرا من اعتقال شخص، تورط في الابتزاز والنصب على 36 فتاة مغربية يحلمن بالزواج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و ''واتساب''.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، مؤخرا من اعتقال شخص، تورط في الابتزاز والنصب على 36 فتاة مغربية يحلمن بالزواج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "واتساب".

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية وبعد توصلها بنتائج التحقيقات التي وصلت لها سرية الدرك الملكي بمركز بني سيدال إقليم الناظور، حددت هوية الشاب الذي تورط في النصب على فتيات تنحدرن من مدن الناظور وتطوان وأكادير.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر، يسقط الضحايا في شركه بإيهامهن برغبته في الزواج منهن، لتقمن بإرسال مبالغ مالية له، مقابل الارتباط بهن.