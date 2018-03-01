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سابقة ... رئيس الحكومة يعلن عن مباريات لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 15:37 سابقة ... رئيس الحكومة يعلن عن مباريات لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة | بوليتيك
سابقة ... رئيس الحكومة يعلن عن مباريات لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تقرر تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة

''شوف تيفي''

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تقرر تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات.

وأبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 15 مارس 2018، أنه تقرر تنظيم على الأقل مباراة واحدة في السنة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ''لتمكينهم من الولوج للوظيفة العمومية بسهولة وبعد اجتياز المباريات''.

وارتباطا بالمرسوم الخاص بالمباريات الموحدة ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح مارس 2018، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تنظيم المباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ''لأنه سيصعب تنظيم مباراة في كل قطاع، لكن تنظيم مباراة واحدة مركزية أمر ممكن بالنسبة إلى الإدارات والوزارات الراغبة في الاندماج في هذه المباريات الموحدة، هذا إضافة إلى البرامج المتعددة الموجهة لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين''.

كما أوضح رئيس الحكومة أن لديه رغبة وإرادة في تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سوق الشغل، ''لذلك، اعتبر أن إجراء مباريات مشتركة بين الإدارات سيكون نوعيا، سينضاف إلى إجراءات أخرى، وبمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، سنعلن عن بدء تطبيق المباريات المشتركة خصوصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة'' يوضح رئيس الحكومة.

وأشار الدكتور العثماني إلى أنه تفاعلا مع الاتصالات التي يقوم بها عدد من المواطنين معه، باعتباره رئيسا للحكومة، وانطلاقا من المرسوم الخاص بالمباريات الموحدة والمشتركة بين الإدارات، فإنه عاقد العزم على تنظيم مباريات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يخصص لهم القانون نسبة 7 في المائة من إجمالي التوظيفات، إلا أنه لا تحقق النسبة لأسباب موضوعية، وسيكون للإجراء الجديد الذي اتخذه رئيس الحكومة أثرا إيجابيا في إطار توظيف هذه الفئة من المجتمع.

‫شوف تيفي

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المغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاحتياجات الخاصة المجلس الحكومي

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