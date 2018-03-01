ســابقة..رونار يُــقاضي اللاعب محسن متولي بعد تصريحاته المثيرة ﻿

رد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، على التصريحات الأخيرة لمحسن متولي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي والممارس في الدوري القطري بعدما أبعده عن اللائحة النهائية للمشاركة في

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رد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، على التصريحات الأخيرة لمحسن متولي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي والممارس في الدوري القطري بعدما أبعده عن اللائحة النهائية للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام منتخب صربيا وأوزبكستان.

وقال رونار في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي " تويتر"، أن الفساد لم يكن يوما في قاموسه الرياضي منذ انطلاقة مسيرته التدريبية، مؤكدا أنه تعرض للقذف من طرف محسن متولي خلال تصريحاته لإحدى المجلات القطرية.

وأكد رونار أنه أمضى 10 سنوات كمدرب في القارة الإفريقية و يتحمل كامل مسؤوليته الرياضية في اختيار اللائحة النهائية التي يعتمد عليها في المباريات الدولية، معبرا عن رفضه التام بإدراج اسمه في تصريحات غير مسؤولة وأن النزاهة ستظل موشومة على مسيرته كمدرب محترف.

وأضاف قائلا :" أحتفظ بإمكانية اللجوء إلى القضاء ومتابعة المسؤول عن هذه التصريحات التي أساءت لشخصي ".