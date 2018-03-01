عــاجل..السلطات المحلية :لاصحة لما يتم تداوله بخصوص وفاة شاب في أحداث جرادة‎ ﻿

تنويرا للرأي العام، أكدت السلطات المحلية لإقليم جرادة أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها، يومه الخميس 15 مارس 2018، لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة لشاب في الـ16 من عمره، أمس الأربعاء 14 مارس

شـــوف تيفي:

تنويرا للرأي العام، أكدت السلطات المحلية لإقليم جرادة أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها، يومه الخميس 15 مارس 2018، لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة لشاب في الـ16 من عمره، أمس الأربعاء 14 مارس 2018 بمدينة جرادة،

و حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، تنفي السلطات المحلية لإقليم جرادة كل الافتراءات والإشاعات التدليسية التي رافقت الأحداث التي عرفها إقليم جرادة، و تدعو في المقابل إلى ضرورة الاحتياط في التعامل مع الأخبار الزائفة وعدم الانسياق وراءها.

و تداولت بعض المواقع الالكترونية والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة وتضليلية تفيد وفاة شاب جراء حادثة دهس تعرض لها من قبل عربة تابعة للقوات العمومية.