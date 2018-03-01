إنييستا يقترب من الرحيل عن برشلونة وهذه واجهته المرتقبة ﻿

فاجأ آندريس إنييستا، قائد برشلونة الإسباني، جماهير الفريق الكتالوني بخصوص بقائه في الفريق خلال الموسم المقبل ، بعد إعلانه أمس الأربعاء بأنه يفكر بعرض من أحد الأندية في الصين.

''شوف سبور''

فاجأ آندريس إنييستا، قائد برشلونة الإسباني، جماهير الفريق الكتالوني بخصوص بقائه في الفريق خلال الموسم المقبل ، بعد إعلانه أمس الأربعاء بأنه يفكر بعرض من أحد الأندية في الصين.

وقال إنييستا في تصريحات نشرتها صحيفة ''موندو ديبورتيفو'' الكتالونية صباح اليوم الخميس،''سوف أعلن قراري النهائي بخصوص الاستمرار أو الرحيل قبل 30 أبريل المقبل''.

وأضاف إنييستا: ''مصيري بين خيارين، الاستمرار أو الرحيل، وفي الأسابيع القليلة المقبلة سوف أقرر، لكن خطابي لم يتغير منذ تمديد عقدي في الفترة الماضية''.

ويذكر أن بعض التقارير الإخبارية ربطت إنييستا، بالانتقال إلى تيانجين كوانجيان الصيني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.