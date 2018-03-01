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خاص.. اجبيرة يكشف حقيقة توقيعه لفريق الوداد قبل الرحيل إلى موريتانيا

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 15:17 خاص.. اجبيرة يكشف حقيقة توقيعه لفريق الوداد قبل الرحيل إلى موريتانيا | سبور
خاص.. اجبيرة يكشف حقيقة توقيعه لفريق الوداد قبل الرحيل إلى موريتانيا
كشف مصدر قريب من عبد الجليل اجبيرة لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأخير لم يوقع على أي عقد مبدئي مع فريق الوداد البيضاوي من أجل الانتقال بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من عبد الجليل اجبيرة لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأخير لم يوقع على أي عقد مبدئي مع فريق الوداد البيضاوي من أجل الانتقال بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد ذات المصدر، في حديثه لـ ''شوف سبور''، أن كل الأخبار المتعلقة بتوقيع اجبيرة لفريق الوداد لا أساس لها من الصحة ، مؤكدا في الوقت نفسه فعلا رفض تجديد عقده مع فريق الرجاء الرياضي.

وفي نفس السياق أوضح اللاعب عبر حسابه الرسمي بـ''إنستغرام'' أنه لم يوقع لصالح الوداد قبل توجهه إلى مورياتنيا لخوض مباراة إياب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب جبيرة الرجاء الوداد

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