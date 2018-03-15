فضيحة بالجرف الأصفر.. الشرطة تحقق في عملية سرقة بطلتها شركة تنظيف ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تفيد أن إدارة شركة المساهمة ''كاباشيم''، اكتشفت أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر، تتم عبره عملية سرقة المادة الأولية ''LABSA''، التي تدخل في إنتاج مسحوق التنظيف، من طرف شركة

شـــوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بمعطيات تفيد أن إدارة شركة المساهمة "كاباشيم"، اكتشفت أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر، تتم عبره عملية سرقة المادة الأولية "LABSA"، التي تدخل في إنتاج مسحوق التنظيف، من طرف شركة متخصصة في منتوجات النظافة تسمى AMA للتنظيف، وهو ما استدعى تدخل الشرطة للتحقيق في الأمر بعدما تم إبلاغها بالنازلة.

وحددت مصادر "شوف تيفي" علاقة الشركتين المعنيتين بهذه القضية، في كون (أ.ر) الذي أسس شركة التنظيف AMA، المتهمة بعملية السرقة المشار إليها، سبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "كاباشيم" قبل أن يغادرها في فترة 2008/2009

ويذكر أن شركة التنظيف AMA التي تم إحداثها في سنة 2009 من طرف ( أ. ر) تطمح إلى أن تصبح فاعلا مرجعيا بالسوقين الوطني والجهوي في الأنشطة المرتبطة بمواد التنظيف والتجميل، كما أن إجمالي استثماراتها يناهز 200 مليون درهم.