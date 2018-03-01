خطير وبالفيديو..محاولة اختطاف قاصرات واغتصابهن بإقليم اليوسفية وها شنو وقع‎‎ ﻿

أقدمت عصابة إجرامية مؤخرا على محاولة اختطاف قاصرات كن قد أنهين دروس الدعم بدار الشباب بحي الفتح بالمدينة.

شوف تيفي

أقدمت عصابة إجرامية مؤخرا على محاولة اختطاف قاصرات كن قد أنهين دروس الدعم بدار الشباب بحي الفتح بالمدينة.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن العصابة حاولت وفي غفلة من الجميع اختطاف قاصرات عند عودتهن إلى منازلهن في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، لكن أستاذتهن قامت بالدفاع عليهن، إلى حين وصول أحد أفراد عائلة الأخيرة ليلوذ أفراد العصابة بالفرار إلى وجهة غير معروفة.

وأمام هذا الأمر، طالبت ساكنة اليوسفية من السلطات الأمنية التدخل وتكثيف جهودها من أجل حماية المواطنين وكذا إيقاف العصابة التي تعتزم اغتصاب الفتيات.