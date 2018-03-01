سكوب.. مستشار رئيس الاتحاد العربي في طريقه إلى المغرب للقاء فوزي لقجع بخصوص المونديال ﻿

كشف مصدر موثوق به، أن ''طلال آل الشيخ'' مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومدير البطولة العربية للأندية، سيصل يوم غد الجمعة إلى المغرب لمقابلة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، أن ''طلال آل الشيخ'' مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومدير البطولة العربية للأندية، سيصل يوم غد الجمعة إلى المغرب لمقابلة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعرف اللقاء مجموعة من الاجتماعات للوقوف على تفاصيل الحوار الإعلامي الأخير لـ ''تركي بن عبد المحسن آل الشيخ ''رئيس الاتحاد العربي بعدما أوضح بطريقة غير مباشرة عدم دعمه لملف ترشيح المغرب لتنظيم منافسات كأس العالم 2026.

وكشفت ذات المصدر، أن اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب ضمن العديد من الأصوات للاتحادات المنتمية للقارة الآسيوية والإفريقية كما أن مجموعة من الدول العربية أكدت مساندتها للملف المغربي.

وقال رئيس الاتحاد العربي في تصريح إعلامي عندما سئل عن دعمه للملف المغربي :'' والله إحنا نسمع عن نية المغرب .. وللآن جالسين ندرس أفضل الخيارات التي نقدر نقدم فيها دعم لمونديال 2026 ... إحنا همنا يكون المونديال بشكل جميل ويخدم كرة القدم''.