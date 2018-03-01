انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي أمام أوزبكستان ﻿

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين المنتخب الوطني ومنتخب أوزبكستان المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار

'' شوف سبور''

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين المنتخب الوطني ومنتخب أوزبكستان المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ابتداء من يومه الخميس عبر الموقع الرسمي.



وحددت الجامعة أثمنة تذاكر الولوج في 50 درهما بالنسبة للدرجة الأولى و30 درهما بالنسبة للدرجة الثانية.

فيما يلي أماكن بيع تذاكر المباراة :

• المركب الرياضي محمد الخامس (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك)

• ملعب الوازيس (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك)

• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك)

• مركب محمد بنجلون (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

• ملعب نجم الشباب (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت )

• مدينة المحمدية:

• مقر نادي اتحاد المحمدية (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك و نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك و نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية عصرا إلى الساعة السابعة مساء.