عاجل..ها علاش محضراتش ابتسام مشكور لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين ﻿

كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الخميس، أن ابتسام مشكور الصحافية التي عينها سابقا توفيق بوعشرين مديرة للنشر بموقع سلطانة، تخلفت عن حضور جلسة اليوم الخميس بسبب مشاكل عائلية تعيشها بعد تسريب محضر

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الخميس، أن ابتسام مشكور الصحافية التي عينها سابقا توفيق بوعشرين مديرة للنشر بموقع سلطانة، تخلفت عن حضور جلسة اليوم الخميس بسبب مشاكل عائلية تعيشها بعد تسريب محضر الاستماع إليها.

و قالت مصادرنا، إن ابتسام مشكور، دخلت في أزمة نفسية بعدما طالبه طليقها باسترجاع النفقة و طلب حضانة ابنيه فيما انفصل عليها زوجها الثاني و غادر بيته بعد هذه القضية.

و كانت محاضر الضابطة القضائية، أكدت أن ابتسام مشكور اعترفت أن بوعشرين كان يستدرجها إلى مكتبه و أصر على ممارسة الجنس معها بأية طريقة و أمسك برأسها و أنزله بالقوة نحو عضوه الذكري ووضعه بفمها، بل و إنه ألح عليها في مص قضيبه حتى القذف رغم أنها كانت غير راضية و قد تسبب لها ذلك في انهيار نفسي.