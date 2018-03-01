في عز الأزمة.. إدراة الرجاء توجه ضربة قوية لكروشي ﻿

قرر مكتب الرجاء البيضاوي خصم عشرة ملايين سنتيم من منحة توقيع عادل كروشي بسبب غيابه عن التداريب 21 يوما.

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قرر مكتب الرجاء البيضاوي خصم عشرة ملايين سنتيم من منحة توقيع عادل كروشي بسبب غيابه عن التداريب 21 يوما.

وأخطرت لجنة النزاعات داخل الجامعة، أن اللجنة التأديبية داخل الرجاء طالبت بخصم مبلغ الغرامة من مطالب كروشي المالية، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس.

ويظل محمود بنحليب مهاجم الرجاء مرشحا لأكبر عقوبة بسبب مقاطعته للتداريب في فترة سابقة.

تجدر الإشارة، إلى أن لاعبي الرجاء رفضوا خوض حصة تدريبية الاثنين الماضي احتجاجا مرة أخرى على عدم التوصل بمستحقاتهم الأمر الذي دفع حسبان إلى عقد اجتماع معهم لتوضيح مسألة مستحقاتهم المالية.