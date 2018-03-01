مهرجان مكناس للدراما التلفزية يتوج فائزيه والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنتزع أربع جوائز ﻿

توجت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مساء أمس الأربعاء، بأربع جوائز في مهرجان مكناس للدراما التلفزية، الذي نظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بالعاصمة الاسماعيلية.

شوف تيفي

توجت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مساء أمس الأربعاء، بأربع جوائز في مهرجان مكناس للدراما التلفزية، الذي نظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بالعاصمة الاسماعيلية.

وقد عادت الجائزة الكبرى في فئة المسلسلات لمسلسل "رضاة الوالدة" لمخرجته زكية الطاهري، الذي أنتجته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في 2017، وشارك في تشخيصه كل من أسامة بسطاوي، راوية، السعدية أزكون وعبد الإله رشيد.

أما الجائزة الكبرى لأحسن فيلم تلفزي متكامل فقد عادت إلى الفيلم التلفزي "12 ساعة"، لمخرجه مراد الخودي، وهو من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سنة 2017، وشارك في تشخيصه الممثلون أمين الناجي، عمر لطفي ونسرين الراضي.

وحضرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في منصة التتويج بمهرجان مكناس للدراما التلفزية، كذلك، من خلال جائزة أحسن تشخيص رجالي، التي نالها فيصل عزيزي عن دوره في فيلم "دوبل في" لمخرجه سعيد أزار، وجائزة أحسن إخراج التي نالها هشام الجباري عن مسلسل "مومو عينيا"، وكلاهما عملان دراميان من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

يشار إلى أن لجنة تحكيم الأفلام التلفزية ترأسها المخرج عبد الكريم الدرقاوي، وعضوية الفنانة نعيمة إلياس، والناقد والإعلامي أحمد الدافري، بينما ترأست لجنة المسلسلات الفنانة فاطمة خير، وعضوية إبراهيم أبوذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، والمخرج محمد نصرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة لمهرجان مكناس للدراما التلفزية، التي نظمت في الفترة من 9 الى 14 مارس 2018، هي من تنظيم جمعية العرض الحر، بتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وأبو ظبي للإعلام، وشهدت مشاركة دولية في مسابقتها الرسمية، بينما كانت مصر ضيف شرف الدورة.