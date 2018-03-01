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المنتخب المغربي النسوي يفوز على المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف لهدفين

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 14:18 المنتخب المغربي النسوي يفوز على المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف لهدفين | سبور
المنتخب المغربي النسوي يفوز على المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف لهدفين
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعته مساء أمس الأربعاء بالمنتخب السنغالي.

''شوف سبور''

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعته مساء أمس الأربعاء بالمنتخب السنغالي.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، في هذه المباراة الودية التي أجريت بالعاصمة السنغالية دكار، كل من ابتسام الجريدي وغزلان شباك ومريم هاجيري.

جدير بالذكر، أن هاته المباراة تدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية للمباراة التي ستجمعه شهر أبريل المقبل بمنتخب كوت ديفوار لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا.

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