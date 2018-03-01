مثير..محامية طلبات من القاضي باش يحكم على خوها بالمؤبد..وها علاش ﻿

أثارت محامية بهولندا، مؤخرا جدلا واسعا، بعد أن طالبت المحكمة، بإصدار قرار السجن المؤبد في حق شقيقها المتورط في ارتكاب 6 جرائم قتل.

''شوف تيفي''

أثارت محامية بهولندا، مؤخرا جدلا واسعا، بعد أن طالبت المحكمة، بإصدار قرار السجن المؤبد في حق شقيقها المتورط في ارتكاب 6 جرائم قتل.

وحسب وسائل إعلام هولندية فقد فكانت شقيقة المتهم وهي محامية، قد تولّت في الفترات الأولى مهمة الدفاع عن شقيقها، إلا أنها عادت لتطلب من القاضي إصدار حكم بالسجن المؤبد.

وأكدت المصادر ذاتها أن المحامية ''استريد هوليدير''، نشرت كتابين روت فيهما عن تجربتها بتولي قضية شقيقها، وذكرت فيهما أنها لجأت وشقيقتها إلى الشرطة لطلب الحماية بعدما تلقيا تهديدات كثيرة من قبله.