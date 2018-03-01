 عاجل..الحموشي يقرر معاقبة 5 رجال شرطة والقضية فيها الغش في امتحان مباراة مهنية داخلية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالفيديو..محاولة اختطاف قاصرات واغتصابهن بإقليم اليوسفية وها شنو وقع‎‎ | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..محاولة اختطاف قاصرات واغتصابهن بإقليم اليوسفية وها شنو وقع‎‎

الحقاوي: لا وجود لطفل بالمغرب غير حامل للجنسية المغربية | بوليتيك

الحقاوي: ''لا وجود لطفل بالمغرب غير حامل للجنسية المغربية''

انفــراد..أول ما قالته أرملة مرداس المحكومة بالمؤبد من داخل سجن عكاشة وهذا ما طالبت به | حوادث و حقوق

انفــراد..أول ما قالته أرملة مرداس المحكومة بالمؤبد من داخل سجن عكاشة وهذا ما طالبت به

عاجل..ها علاش محضراتش ابتسام مشكور لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..ها علاش محضراتش ابتسام مشكور لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين

المغرب يحارب الجفاف من خلال هذا المخطط | بوليتيك

المغرب يحارب الجفاف من خلال هذا المخطط

مهرجان مكناس للدراما التلفزية يتوج فائزيه والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنتزع أربع جوائز | ثقافة و فنون

مهرجان مكناس للدراما التلفزية يتوج فائزيه والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنتزع أربع جوائز

مثير..محامية طلبات من القاضي باش يحكم على خوها بالمؤبد..وها علاش | مجتمع

مثير..محامية طلبات من القاضي باش يحكم على خوها بالمؤبد..وها علاش

عاجل..الحموشي يقرر معاقبة 5 رجال شرطة والقضية فيها الغش في امتحان مباراة مهنية داخلية | بوليتيك

عاجل..الحموشي يقرر معاقبة 5 رجال شرطة والقضية فيها الغش في امتحان مباراة مهنية داخلية

عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

عاجل..الحموشي يقرر معاقبة 5 رجال شرطة والقضية فيها الغش في امتحان مباراة مهنية داخلية

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 14:15 عاجل..الحموشي يقرر معاقبة 5 رجال شرطة والقضية فيها الغش في امتحان مباراة مهنية داخلية | بوليتيك
عاجل..الحموشي يقرر معاقبة 5 رجال شرطة والقضية فيها الغش في امتحان مباراة مهنية داخلية
قرر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لخمسة مرشحين من موظفي الشرطة، الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017.

"شوف تيفي"

 قرر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لخمسة مرشحين من موظفي الشرطة، الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017.

 وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ يومه الخميس، أن هذا القرار يأتي تدعيما لإجراءات النزاهة والشفافية في مختلف المباريات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتوطيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين.

 وذكر البلاغ بأن لجنة تصحيح الامتحانات كانت قد رصدت تطابقا كبيرا في الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبار الخاصة بالمرشحين، بشكل يؤكد وجود حالة للغش، وهو ما استدعى إقصاء هؤلاء المرشحين تلقائيا، وإصدار عقوبة التوبيخ في حقهم مع الحرمان من التعويضات لمدة شهرين.

 وقد طالت هذه العقوبات والتدابير التأديبية، أيضا، يضيف البلاغ، ستة موظفين آخرين للأمن، بحيث تم إصدار عقوبة الإنذار في حق أربعة موظفين ممن كانوا يشرفون على الحراسة بقاعات الامتحان التي اجتاز فيها المرشحون المباراة، وذلك لتقاعسهم في النهوض بواجبات المراقبة وتعزيز آليات مكافحة الغش، كما تم توقيع عقوبة الإنذار في حق ضابط شرطة ممتاز لارتكابه تجاوزات مهنية تمثلت في عدم التأطير الجيد للمباراة بمدينة الراشيدية، بالإضافة إلى توجيه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة يعمل بنفس المدينة.

 ويأتي إصدار هذه العقوبات والتدابير التأديبية، حسب البلاغ، في سياق حرص والتزام المديرية العامة للأمن الوطني بتخليق مباريات ولوج أسلاك الشرطة، سواء الداخلية المفتوحة في وجه عناصر الشرطة، أو المباريات الخارجية التي يجتازها عموم المرشحين، وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية والاستقامة من جهة، وتنزيلا لواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ثانية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المدير العام للأمن الوطني المرشحين ضباط أمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحقاوي: لا وجود لطفل بالمغرب غير حامل للجنسية المغربية | بوليتيك

الحقاوي: ''لا وجود لطفل بالمغرب غير حامل للجنسية المغربية''

عاجل..ها علاش محضراتش ابتسام مشكور لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..ها علاش محضراتش ابتسام مشكور لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين

المغرب يحارب الجفاف من خلال هذا المخطط | بوليتيك

المغرب يحارب الجفاف من خلال هذا المخطط

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة بوعشرين..وها شنو واقع | بوليتيك

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة بوعشرين..وها شنو واقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين.. هذا الملف خطير جدا | بــووز
منذ 11 دقيقة

هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين.. هذا الملف خطير جدا

بالفيديو..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قبل تاجيل محاكمة بوعشرين | بــووز

بالفيديو..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قبل تاجيل محاكمة بوعشرين

بالفيديو.. لحظة تمزق قميص بنعطية بعد التحامه مع اللاعب مارتن دي رون | قنوات أخرى

بالفيديو.. لحظة تمزق قميص بنعطية بعد التحامه مع اللاعب مارتن دي رون

بالفيديو..صاحب مقهى الشيشا يرد على اتهامات خطيرة تُفيد أن أبناء منطقة زايو يعانون من الشذوذ الجنسي | بــووز

بالفيديو..صاحب مقهى الشيشا يرد على اتهامات خطيرة تُفيد أن أبناء منطقة زايو يعانون من الشذوذ الجنسي

﻿

آخر المستجدات

خطير وبالفيديو..محاولة اختطاف قاصرات واغتصابهن بإقليم اليوسفية وها شنو وقع‎‎ | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

خطير وبالفيديو..محاولة اختطاف قاصرات واغتصابهن بإقليم اليوسفية وها شنو وقع‎‎

الحقاوي: لا وجود لطفل بالمغرب غير حامل للجنسية المغربية | بوليتيك

الحقاوي: ''لا وجود لطفل بالمغرب غير حامل للجنسية المغربية''

انفــراد..أول ما قالته أرملة مرداس المحكومة بالمؤبد من داخل سجن عكاشة وهذا ما طالبت به | حوادث و حقوق

انفــراد..أول ما قالته أرملة مرداس المحكومة بالمؤبد من داخل سجن عكاشة وهذا ما طالبت به

عاجل..ها علاش محضراتش ابتسام مشكور لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..ها علاش محضراتش ابتسام مشكور لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.