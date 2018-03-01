 عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا ﻿
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عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا

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عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 14:10 عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا | حوادث و حقوق
عاجل..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة في كازا كتستخدم فتيات زوينات في استدراج الضحايا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بالمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الخميس، من إيقاف أفراد عصابة مكونة من 5 أشخاص من بينهم فتاتان، تورطوا في تنفيذ

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بالمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الخميس، من إيقاف أفراد عصابة مكونة من 5 أشخاص من بينهم فتاتان، تورطوا في تنفيذ عمليات سرقة خطيرة، سقط ضحيتها العديد من الأشخاص وسط المدينة من بينهم زبناء الحانات.

وأوضح المصدر ذاته أن شابتين تقومان بمساعدة أفراد هذه العصابة، باستدراج الضحايا إلى مناطق خالية ومظلمة ، قبل سرقتهم وتوجيه طعنات لهم إذا ما كانت هناك مقاومة.

وأبرز ذات المصدر أن تفتيش أفراد العصابة، أسفر عن حجز هاتفين مسروقين، وأسلحة بيضاء تم وضعها في منطقة خلاء، مشيرا إلى أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بعد إحالتهم على الشرطة القضائية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزبناء الضحايا الحانات العصابة الحراسة النظرية

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