 نجم الوداد الرياضي يغيب عن مباراة ويليامس فيل الإيفواري بسبب الإصابة ﻿
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نجم الوداد الرياضي يغيب عن مباراة ويليامس فيل الإيفواري بسبب الإصابة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 14:09 نجم الوداد الرياضي يغيب عن مباراة ويليامس فيل الإيفواري بسبب الإصابة | سبور
نجم الوداد الرياضي يغيب عن مباراة ويليامس فيل الإيفواري بسبب الإصابة
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن حارس الوداد الرياضي، زهير العروبي ، تعرض للإصابة خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة فريق ويليامس فيل الإيفواري، برسم إياب الدور

''شوف سبور''

 كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن حارس الوداد الرياضي، زهير العروبي ، تعرض للإصابة خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة فريق ويليامس فيل الإيفواري، برسم إياب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا المقرر يوم 17 من الشهر الحالي.

وأكدت نفس المصادر، أن مدرب الفريق الأحمر فوزي البنزرتي ، من المنتظر أن يعتمد على الحارس الاحتياطي ياسين الخروبي .

ويذكر أن الوداد الرياضي قد فاز على ويليامس فيل الإيفواري بسبعة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعت الفريقين بالمركب الرياضي محمد الخامس، في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا.

‫شوف تيفي

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زهير العروبي الوداد الرياضي شوف سبور

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