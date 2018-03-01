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خبر سار لجمهور متصدر البطولة الاحترافية قبل مواجهة الجيش الملكي

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 13:44 خبر سار لجمهور متصدر البطولة الاحترافية قبل مواجهة الجيش الملكي | سبور
خبر سار لجمهور متصدر البطولة الاحترافية قبل مواجهة الجيش الملكي
تمكن الطاقم الطبي لفريق اتحاد طنجة، من تأهيل المدافع الإيفواري ديدي بيبي الذي عانى من إصابة لحقت به الأسبوع الماضي بإحدى الحصص التدريبية أبعدته عن مواجهة الكوكب المراكشي.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تمكن الطاقم الطبي لفريق اتحاد طنجة، من تأهيل المدافع الإيفواري ديدي بيبي الذي عانى من إصابة لحقت به الأسبوع الماضي بإحدى الحصص التدريبية أبعدته عن مواجهة الكوكب المراكشي.

وذكر مصدر داخل النادي في حديثه لـ "شوف سبور" خاض بيبي ديدي حصته التدريبيةاليوم الخميس على انفراد في افق انضمامه للمجموعة بعد تأكد الطاقم الطبي والتقني من تحسن حالته لإعداده للمباراة المقبلة أمام فريق الجيش الملكي.

ويحتل فريق اتحاد طنجة الرتبة الأولى برصيد 40 نقطة متقدما على منافسه حسنية أكادير الذي يحتل الرتبة الثانية برصيد 37 نقطة.

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