هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق غدا الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مع أمطار وزخات بالشمال والوسط ومرتفعات الأطلس والسهول الشرقية والسايس والريف والواجهة المتوسطية والشرق والسهول

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مع أمطار وزخات بالشمال والوسط ومرتفعات الأطلس والسهول الشرقية والسايس والريف والواجهة المتوسطية والشرق والسهول الداخلية.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع زخات ضعيفة فوق سوس والأطلس الصغير وشمال السفوح الجنوبية الشرقية. وسيسجل تساقط ثلوج على مرتفعات الأطلس والريف والتي يتعدى علوها 1400 متر.

وستهب الرياح شمالية معتدلة القوة إلى محليا قوية بالمناطق الجنوبية والأطلس الكبير والسفوح الجنوبية الشرقية، ومعتدلة بالشمال الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالشمال والوسط، مع هبوب زوابع رملية ستهم الجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بكل من السايس وشمال ووسط البلاد والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 13 و18 درجة بالواجهة المتوسطية وشمال ووسط البلاد والسهول الداخلية، وما بين 18 و22 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة سوس وأقصى الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان غرب منطقة البوغاز وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج بشرق البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا ما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق.