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هاشحال حكمو على الفتاة لي قتلات صاحبها بالخطأ فاليوتوب

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 13:17 هاشحال حكمو على الفتاة لي قتلات صاحبها بالخطأ فاليوتوب | منوعات
هاشحال حكمو على الفتاة لي قتلات صاحبها بالخطأ فاليوتوب
قضت محكمة أمريكية بسجن شابة قتلت صديقها بالخطأ، بعد إطلاقها الرصاص عليه أثناء تصويرهما لفيديو بغرض نشره على قناتهما على اليوتوب هذا الأسبوع.

شوف تيفي

 قضت محكمة أمريكية بسجن شابة قتلت صديقها بالخطأ، بعد إطلاقها الرصاص عليه أثناء تصويرهما لفيديو بغرض نشره على قناتهما على اليوتوب هذا الأسبوع.

 وحسب ما كشفته تقارير دولية، فإن المحكمة حكمت على قاتلة حبيبها بالسجن لمدة 6 أشهر حيث يمكن أن تقضي الشهور الثلاثة الأخيرة من عقوبتها في الحبس المنزلي، لكنها ستظل لمدة 10 سنوات تحت مراقبة الشرطة.

وفي تفاصيل الجريمة التي هزت اليوتوب شهر يونيو 2017 ، طلب الشاب بيدرو رويز البالغ من العمر 22 عاماً من صديقته موناليزا بيريز البالغة 20 عاماً

أن تطلق عليه الرصاص، بحجة أنه سيمسك بكتاب يحميه من اختراق الرصاص لجسده لتتحول الأمور إلى فاجعة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على موناليزا بتهمة القتل، لكن وبفضل الشهادات التي أدلى بها أقارب الكوبل وكذا بفضل التغريدة التي نشرتها عبر التويتر والتي قالت فيها : "من المحتمل أن نصور أنا وبيدرو أحد أكثر مقاطع الفيديو خطورة، إنها فكرته وليست فكرتي" ، قررت المحكمة إدانتها بعقوبة حبسية لمدة 6 أشهر فقط.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سجن الولايات المتحدة الأمريكية

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