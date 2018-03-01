عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة بوعشرين..وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن بداية أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم، كانت ساخنة، عقب وقوع مشادة كلامية، قبل قليل من يومه الخميس، بين هيئة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن بداية أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم، كانت ساخنة، عقب وقوع مشادة كلامية، قبل قليل من يومه الخميس، بين هيئة الدفاع عن بوعشرين والقاضي بخصوص جاهزية الملف.

وأوضح الموفد أن القاضي، افتتح اشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، بفسح المجال للإنابات الجديدة، مشيرا إلى أن مجموعة من المحامين سجلوا إنابتهم عن بوعشرين، ويتعلق الأمر بـ "النقيب عبد اللطيف بوعشرين، وعبد اللطيب بوعمو، وعبد الرحيم الجامعي، والنقيب محمد زيان، وعبد الصمد الإدريسي، وسعد السهلي، وصلاح الدين صابر، وتوفيق مساعف" ، بالإضافة إلى تسجيل إنابة عبد اللطيف وهبي بالرغم من عدم حضوره.

وأكد الموفد أن مجموعة من المحامين، سجلوا كذلك إنابتهم عن الضحايا، ويتعلق الأمر بـ "النقيب إدريس بوزيان، والعلمي صباح، والطالبي مينة، ولطيفة بلعيدي، وجواد تويمي، زغلول نجاري، فتيحة اشتاتو، والحبيب حاجي، والنقيب محمد المرابط من هيئة تطوان، والهام بلفلاح، وسميرة دريوش، ونورة السياح، وليلى بلفلاح، ونوال التغدويني، محمد امكراز، ماريا اقبلي".

وأشار الموفد إلى أن المحامية عائشة الخماس، سجلت إنابتها عن خلود الجابري، وأسماء حلاوي، وسارة المرس، ووداد ملحاف.