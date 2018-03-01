عاجل..حضيو راسكم: عصابة كتكريسي الضحايا في كازا وشرملات ضحية وخلاتو كلو دميات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أفراد عصابة بالبيضاء، اعترضوا، يومه الخميس سبيل شخص، وقاموا بشرملته من خلال توجيه طعنات خطيرة له على مستوى الصدر لسرقة ما بحوزته.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أفراد عصابة بالبيضاء، اعترضوا، يومه الخميس سبيل شخص، وقاموا بشرملته من خلال توجيه طعنات خطيرة له على مستوى الصدر لسرقة ما بحوزته.

وأوضح المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بأفراد عصابة إجرامية خطيرة مكونة من ثلاثة أشخاص، قاموا منذ 10 أيام بعمليات سرقة خطيرة، مشيرة إلى أن آخر ضحية وبعد تعرضه للطعن، فر في اتجاه الدائرة الأمنية الرابعة، وتقدم بشكاية في الموضوع قبل نقله في حالة حرجة إلى مستشفى ابن رشد.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، تقوم في هذه اللحظات بحملات تمشيطية لإيقاف أفراد العصابة بعد التعرف على هويتهم.