عاجل..تأجيل النظر في ملف بوعشرين أسبوعين وهاشنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل النظر في القضية لمدة أسبوعين، وعقد الجلسة المقبلة يوم الخميس

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل النظر في القضية لمدة أسبوعين، وعقد الجلسة المقبلة يوم الخميس 29 مارس 2018على الساعة العاشرة والنصف صباحا.



وأكد الموفد بأن نهاية الجلسة، عرفت سحب المحامي طيب لزرق لإنابته عن توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى تقدم النقيب عبد الرحيم الجامعي بوثيقة، تؤكد عدم تسجيل إنابته عن بوعشرين أو عن الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، عرفت تقديم العديد من المحامين لإنابتهم عن مدير جريدة أخبار اليوم وعن الضحايا.



