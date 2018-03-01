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غير متوقع..محسن متولي دخل طول و عرض فالمدرب هيرفي رونار بعد اللائحة الأخيرة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 12:13 غير متوقع..محسن متولي دخل طول و عرض فالمدرب هيرفي رونار بعد اللائحة الأخيرة | سبور
غير متوقع..محسن متولي دخل طول و عرض فالمدرب هيرفي رونار بعد اللائحة الأخيرة
خرج لاعب الرجاء الرياضي سابقا، و نجم الريان القطري حاليا ، محسن متولي، بتصريح ناري في حق مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار بخصوص عدم استدعائه للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام كل من صربيا و

 "شوف سبور"

 خرج لاعب الرجاء الرياضي سابقا، و نجم الريان القطري حاليا ، محسن متولي، بتصريح ناري في حق مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار بخصوص عدم استدعائه للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام كل من صربيا و أوزبكستان، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد نجم الريان القطري، في حوار مع مجلة الوطن القطرية ، نشرته اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي، " أن اللعب للمنتخب الوطني يتطلب شروطا أهمها أن يكون لدى أي لاعب وكيل أعمال صديق لمدرب الأسود، وأن يقدم له مكافآت، ليتلقى اللاعب دعوة من مدرب الأسود ".


وأضاف محسن متولي، "أنه من العيب ألا ينادي رونار، على الثنائي حمد الله والعربي، بعد تألقهما الكبير هذا الموسم، مضيفا أن اللعب في المنتخب يكون بالوساطة منذ زمن طويل".

ويذكر أن هيرفي رونار واصل سياسته بشأن لاعبي الدوريات الخليجية باستثناء مبارك بوصوفة ، بعدما قررعدم المناداة على كل من يوسف العربي وعبد الرزاق حمد الله، و محسن متولي بالإضافة إلى أشرف بنشرقي، المنتقل حديثا إلى الهلال السعودي.

 

‫شوف تيفي

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محسن متولي هيرفي رونار شوف سبور

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