عاجل..الوكيل العام خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين: ''نحن جاهزون والفيديوهات موجودة'' ﻿

كشف الوكيل العام للملك خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الخميس، بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن النيابة العامة جاهزة والفيديوهات موجودة لدى رئاسة

''شوف تيفي''

كشف الوكيل العام للملك خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الخميس، بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن النيابة العامة جاهزة والفيديوهات موجودة لدى رئاسة المحكمة.

وأشار موفد ''شوف تيفي'' إلى المحكمة أن الوكيل العام، قال: ''نحن جاهزون والفيديوهات موجودة عند رئاسة المحكمة ، ولكن هناك حقوق أخرى يجب احترامها، نحن ننتظر تجهيز الملف من الأطراف فقط، أما نحن جاهزون، وجميع الوثائق أحيلت على المحكمة''.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسة، تعرف حضور الضحايا والمصرحات، وعدد كبير من المحامين المنتمين لمختلف الهيئات.