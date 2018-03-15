عاجل.. القاضي ينادي على الضحايا والمصرحات خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي المكلف بالبث في ملف قضية توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس، المناداة على الضحايا والمصرحات للتأكد من حضورهن أشغال الجلسة.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي المكلف بالبث في ملف قضية توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس، المناداة على الضحايا والمصرحات للتأكد من حضورهن أشغال الجلسة.

وأكد الموفد أن ماريا مكريم،نعيمة الحروري،وداد ملحاف،سارة المرس،أسية بداح،وصال الطالع، حنان بكور،عفاف برناني،أمال هواري،أسماء حلاوي و خلود الجابري حضرن أشغال الجلسة، بينما تخلفت كل من ابتسام مشكور، كوثر فال و صفاء زروال التي تتواجد بالديار الفرنسية لمتابعة الدراسة عن الحضور.

وأشار الموفد أن دفاع الطرف المدني، تقدم بملتمس استدعاء الشهود وذلك طبقا للفصل 303 .