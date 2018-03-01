تعرف على لائحة البنزرتي لمواجهة ويليامس فيل الإفواري ﻿

" شوف سبور"
أدرج فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي، 23 لاعبا لخوض مباراة إياب الدور الثاني من عصبة الأبطال الإفريقية أمام ويليامس فيل الإفواري.
وفيما يلي لائحة البنزرتي :
حراسة المرمى: زهير العروبي _ بدر الدين بنعاشور _ ياسين الخروبي
الدفاع: محمد الناهيري _ زكرياء الهاشيمي _ عبد اللطيف نصير _ نعيم أعراب _ عبد الحميد الكوثري _ أمين عطوشي _ إبراهيم الشيخ كومارا
وسط الميدان: جمال آيت بن إيدر _ رشيد حسني _ وليد الكرتي _ صلاح الدين السعيدي _ فيصل الحدادي _ إبراهيم النقاش _ أنس الأصباحي
الهجوم: محمد أولاد _ أليخاندرو غابرييل كينتانا _ أيمن الحسوني _ أمين تيغزوي _ إسماعيل الحداد _ شيسوم شيكاتارا.