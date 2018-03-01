سكــوب..الدركي اللي ذبحاتو صاحبتو انتاقمات منو حيث كان مواعدها بالزواج و خلاها وهاشنو دارت ليه ﻿

في جديد قضية الدركي الذي تعرض لاعتداء خطير يوم أمس الأربعاء، بميسور على يد فتاة حاولت ذبحه بالسلاح الأبيض، كشفت مصادرنا يومه الخميس، أن المتهمة التي تم اعتقالها كانت تربطها علاقة عاطفية بالأخير

شـــوف تيفي:

في جديد قضية الدركي الذي تعرض لاعتداء خطير يوم أمس الأربعاء، بميسور على يد فتاة حاولت ذبحه بالسلاح الأبيض، كشفت مصادرنا يومه الخميس، أن المتهمة التي تم اعتقالها كانت تربطها علاقة عاطفية بالأخير استمرت لسنوات قبل أن يتركها.

و كشفت مصادرنا،أن المعتقلة أكدت أن الدركي كان يواعدها بالزواج ،و تزوج من أخرى،و بعدما واعدها يوم أمس في شقته مستغلا غياب زوجته حاولت ذبحه انتقاما منه .

و أضافت مصادرنا،أن الدركي سجل الشكاية ضد مجهول مخافة متابعته بالخيانة الزوجية.

و معلوم أن الدركي يتواجد بالمستشفى العسكري بالرباط، لتلقي العلاجات الضرورية.