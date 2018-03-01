فضيحة زنا محارم تهز تمارة..زوج حصل مراتو مع خوه كيمراسو الجنس وها كيفاش كان رد فعل ولدها فاش شافها ﻿

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة على النيابة العامة، مؤخرا، ملف فضيحة أخلاقية، يتابع فيها شخص رفقة زوجة شقيقه، بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية بعدما ضبط في حالة تلبس

"شوف تيفي"

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة على النيابة العامة، مؤخرا، ملف فضيحة أخلاقية، يتابع فيها شخص رفقة زوجة شقيقه، بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية بعدما ضبط في حالة تلبس بممارسة الجنس معها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومه الخميس، فإن ابن الموقوفة البالغ من العمر 15 سنة، أخبر والده أن عمه يمارس الجنس مع والدته، وبعدما خطط المشتكي للإيقاع بهما، موهما الزوجة بالتوجه إلى العمل، ليختبئ داخل غرفة صغيرة وظل يراقب تحركات المتهمين من ثقب مفتاح البيت فضبطهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.

واستنادا إلى مصدر اليومية فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية المتورطين وأثناء عرضهما على التحقيق التمهيدي، صرحت الزوجة أن عشيقها كان يمارس عليها الجنس بالعنف وبدون رضاها، وبعد تعميق البحث تراجعت عن أقوالها وأوضحت أنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية وجنسية معه برضاها.

وفي سياق موصول، فقد تنازلت زوجة الموقوف لزوجها عن تهمة الخيانة، أملا في الإفراج عنه، فيما رفضت النيابة العامة إسقاط الدعوى العمومية وأبقت عليه رهن الاعتقال الاحتياطي.