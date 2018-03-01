المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف ''الفيفا'' ﻿

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من المحافظة على مركزه الـ 42 عالميا في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، صباح اليوم الخميس .

''شوف سبور''

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من المحافظة على مركزه الـ 42 عالميا في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، صباح اليوم الخميس .

كما حافظ منتخب الأسود على المركز الرابع على المستوى الإفريقي، خلف كل من تونس والسنغال والكونغو الديموقراطية .

وواصل المنتخب الألماني صدارته للتصنيف، متفوقا على البرازيل والبرتغال والأرجنتين .

وهذا تصنيف المنتخبات العالمية :

-1 ألمانيا 2- البرازيل 3- البرتغال 4- الأرجنتين 5- بلجيكا 6- بولندا و إسبانيا 8- سويسرا 9- فرنسا 10- تشيلي

وتصنيف المنتخبات الإفريقية:

-23 تونس 27- السنغال 39- الكونغو الديموقراطية 42- المغرب 44- مصر 51- الكاميرون 52- نيجيريا 54- غانا 56- بوركينا فاسو 60- الجزائر