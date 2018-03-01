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المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف ''الفيفا''

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 10:42 المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا | سبور
المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف ''الفيفا''
تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من المحافظة على مركزه الـ 42 عالميا في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، صباح اليوم الخميس .

''شوف سبور''

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من المحافظة على مركزه الـ 42 عالميا في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، صباح اليوم الخميس .

كما حافظ منتخب الأسود على المركز الرابع على المستوى الإفريقي، خلف كل من تونس والسنغال والكونغو الديموقراطية .

وواصل المنتخب الألماني صدارته للتصنيف، متفوقا على البرازيل والبرتغال والأرجنتين .

وهذا تصنيف المنتخبات العالمية :

-1 ألمانيا 2- البرازيل 3- البرتغال 4- الأرجنتين 5- بلجيكا 6- بولندا و إسبانيا 8- سويسرا 9- فرنسا 10- تشيلي

وتصنيف المنتخبات الإفريقية:

-23 تونس 27- السنغال 39- الكونغو الديموقراطية 42- المغرب 44- مصر 51- الكاميرون 52- نيجيريا 54- غانا 56- بوركينا فاسو 60- الجزائر

 

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