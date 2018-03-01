 عــاجل..وزارة الداخلية تفتح تحقيق في ترويج صور مغلوطة عبر الفايسبوك على أنها تعود لأحداث جرادة ﻿
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عــاجل..وزارة الداخلية تفتح تحقيق في ترويج صور مغلوطة عبر الفايسبوك على أنها تعود لأحداث جرادة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 11:02 عــاجل..وزارة الداخلية تفتح تحقيق في ترويج صور مغلوطة عبر الفايسبوك على أنها تعود لأحداث جرادة | بوليتيك
عــاجل..وزارة الداخلية تفتح تحقيق في ترويج صور مغلوطة عبر الفايسبوك على أنها تعود لأحداث جرادة
قامت وزارة الداخلية بإبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في موضوع بعض الصفحات التي تروج صور عبر الفايسبوك، لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق

شـــوف تيفي:

قامت وزارة الداخلية بإبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في موضوع بعض الصفحات التي تروج صور عبر الفايسبوك، لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.

 و كشف بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الخميس،أنه نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، سيتم تحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بلاغ وزارة الداخلية جرادة أحداث

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