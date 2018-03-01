عاجل...حضور الضحايا قبل انطلاق أشغال محاكمة بوعشرين والقاعة ممتلئة عن آخرها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن 5 ضحايا من بينهن ''نعيمة الحروري''، حضرن قبل قليل من يومه الخميس، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، للمشاركة في أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم والتي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن 5 ضحايا من بينهن "نعيمة الحروري"، حضرن قبل قليل من يومه الخميس، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، للمشاركة في أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم والتي من المنتظر أن تنطلق بعد لحظات.

وحسب المصدر ذاته فإن القاعة رقم 7 والتي ستشهد فصول أشغال أولى جلسات محاكمة بوعشرين، ممتلئة عن آخرها، بسبب حضور مجموعة من المحامين والهيئات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأكد ذات المصدر أن المحامي محمد الحسيني كروط، سيسجل إنابته عن الضحايا بعد انطلاق الجلسة وذلك بطلب من المشتكية نعيمة الحروري.