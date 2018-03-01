 عاجل : اعتقال العدلاوي البشير عابد أحد المحرضين على أعمال الشغب بجرادة من منزله صبيحة اليوم ﻿
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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

عاجل : اعتقال العدلاوي البشير عابد أحد المحرضين على أعمال الشغب بجرادة من منزله صبيحة اليوم

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 10:38 عاجل : اعتقال العدلاوي البشير عابد أحد المحرضين على أعمال الشغب بجرادة من منزله صبيحة اليوم | مجتمع
عاجل : اعتقال العدلاوي البشير عابد أحد المحرضين على أعمال الشغب بجرادة من منزله صبيحة اليوم
تم في الساعات القانونية من صباح يومه الخميس، اعتقال البشير عابد من طرف الشرطة القضائية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، على اعتبار دوره فيما جرى من أحداث في مدينة جرادة.

شوف تيفي

تم في الساعات القانونية من صباح يومه الخميس، اعتقال البشير عابد من طرف الشرطة القضائية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، على اعتبار دوره فيما جرى من أحداث في مدينة جرادة.

وعلمت "شوف تيفي" أن محرض شغب جرادة والقيادي في جماعة العدل والاحسان، يتم استنطاقه في هذه الأثناء من طرف الشرطة القضائية، حيث تم الاعتقال بشكل قانوني، حسب تأكيدات مصادر أمنية، خلافا لما روجت له جماعة العدل والإحسان في بلاغ لها، حيث نعتت الاعتقال بالاختطاف، مؤكدا أن البشير عابد والذي وصفه البلاغ كونه يشغل مهمة عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان وأحد قياديها بوجدة، اختطف بعدما أحاط به 7 أشخاص، ولم يشر البلاغ إلى صفة هؤلاء الأشخاص، في حين أكدت مصادر مطلعة أنهم عناصر الشرطة القضائية تدخلوا بشكل قانوني وبإشراف من النيابة العامة لاعتقال عابد واستنطاقه حول المنسوب إليه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب استنطاق جرادة اعتقال العل و الاحسان

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